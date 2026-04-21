Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ibam Dituntut 15 Tahun Penjara, Nadiem: Tak Masuk Akal

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |17:33 WIB
Ibam Dituntut 15 Tahun Penjara, Nadiem: Tak Masuk Akal
Nadiem Makarim (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan pernyataan emosional usai persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026). Ia merasa sedih dan bingung atas tuntutan jaksa 15 tahun penjara dan uang pengganti Rp16 miliar terhadap Ibrahim Arif (Ibam).

Ibrahim Arif, yang dikenal sebagai mantan CTO Bukalapak sekaligus engineer berprestasi terancam menjalani hukuman hingga 22 tahun jika tidak mampu membayar uang pengganti tersebut. Nadiem menilai tuntutan itu tidak masuk akan karena tidak sejalan dengan rekam jejak profesional Ibam.

Menurut Nadiem, Ibam adalah sosok muda berintegritas tinggi yang memilih meninggalkan peluang kerja di perusahaan teknologi global, termasuk Facebook di Inggris, demi mengabdi kepada Indonesia.

“Bahkan dari saksi-saksi dari (mantan) eksekutif Google yang hadir di dalam Kementerian di tahun 2020, itu menyebut bahwa tim kita termasuk Ibam itu selalu me-challenge dan malah Google pesimis bahwa Chrome OS akan terpilih. Jadi saya sangat bingung bagaimana bisa seseorang yang mengorbankan gaji 2-3 kali lipat lebih lipat, menolak pekerjaan Facebook di Inggris, mengorbankan dirinya untuk mengabdi kepada negara, itu bisa mengalami tuntutan dan potensi hukuman yang hampir maksimum,” kata Nadiem dalam keterangannya.

Ia menambahkan kasus ini perlu menjadi perhatian publik, khususnya generasi muda profesional. “Saya ingin bicara kepada anak muda profesional: mohon cermati kasus ini. Kalau kita abaikan, siapa pun bisa mengalami hal serupa. Ibam is one of us. Dia seorang ayah, suami, dan tenaga profesional yang sedang berjuang,” ujarnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212932/korupsi_chromebook-7tg2_large.jpg
Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Chromebook Dituntut 6-15 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206210/korupsi_chromebook-34Pi_large.jpg
Angkat Jurist Tan Jadi Stafsus, Nadiem Akui Tak Jelaskan Tugas dan Fungsinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206196/korupsi_laptop-lgIm_large.jpg
Jadi Saksi Mahkota, Nadiem Makarim Dicecar Jaksa soal Pendirian Gojek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205602/nadiem_makarim-g5kc_large.jpg
Nadiem Klaim Tak Ada Arahan untuk Pakai Chromebook Sepenuhnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205171/sidang_chromebook-ytKo_large.jpg
Korupsi Chromebook, Bos Dell soal Disebut Diperkaya Rp112 Miliar: Hitungan dari Mana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205113/nadiem-ZJ2j_large.jpg
Sidang Kasus Chromebook, Nadiem: Ada Kemunduran dalam Penyembuhan Saya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement