Nadiem Minta Maaf Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |19:56 WIB
JAKARTA– Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim memberikan pernyataan emosional dalam di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 13 April 2026. Nadiem melakukan introspeksi dan menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada publik dan tokoh-tokoh politik.

“Terima kasih teman-teman media. Saya hari ini mau bercerita sedikit. Saya sudah 7 bulan di penjara dan walaupun Alhamdulillah saya bersyukur bahwa semua tuduhan tidak terbukti,”ujar Nadiem dikutip, Selasa (14/4/2026).

Nadiem juga menyoroti gaya kepemimpinannya yang mungkin dianggap terlalu mendobrak tanpa mempedulikan etika birokrasi yang ada.

"Saya ingin mengakui ini, bahwa saya masuk mungkin tidak selalu menghormati budaya birokrasi. Saya bawa banyak sekali orang dari luar masuk ke dalam, para profesional muda yang mungkin menciptakan gesekan-gesekan," ujarnya.

Nadiem juga mengakui bahwa sifatnya yang terlalu fokus pada profesionalisme kerja membuatnya luput dalam menjalankan fungsi politik dan sosial.

"Saya mungkin kurang santun dalam cara penyampaian saya. Saya kurang menghormati dan kurang sowan kepada tokoh-tokoh, baik masyarakat maupun politik. Saya salah tidak memahami bahwa sebagian dari tugas saya adalah fungsi politik," ungkapnya.

Dia menyadari bahwa selama masa jabatannya, ada ucapan atau perilaku yang mungkin menyinggung berbagai pihak. Dengan nada rendah hati, ia menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya.

"Untuk itu saya ingin sekali mohon maaf. Saya ingin mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada ucapan-ucapan atau perilaku saya pada saat menjadi Menteri yang tidak berkenan," tuturnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212367//nadiem_makarim-8zkc_large.jpg
Nadiem Makarim: Perhitungan Kerugian Negara Direkayasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/337/3210814//terdakwa_kasus_korupsi_di_kemenristek_nadiem_makarim-ZeAT_large.jpg
Nadiem Bantah Chromebook Tak Berguna: Justru Cegah Kecurangan Asesmen Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206590//nadiem_makarim-9xvc_large.jpg
Saksi Mahkota di Sidang Kasus Chromebook, Nadiem Jalani pemeriksaan 11 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206210//korupsi_chromebook-34Pi_large.jpg
Angkat Jurist Tan Jadi Stafsus, Nadiem Akui Tak Jelaskan Tugas dan Fungsinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206202//nadiem_makarim-qli8_large.jpg
Hakim Pertanyakan Julukan “Mas Menteri”, Nadiem Makarim Sebut Berawal dari Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206196//korupsi_laptop-lgIm_large.jpg
Jadi Saksi Mahkota, Nadiem Makarim Dicecar Jaksa soal Pendirian Gojek
