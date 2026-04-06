Nadiem Bantah Chromebook Tak Berguna: Justru Cegah Kecurangan Asesmen Nasional

JAKARTA - Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim menanggapi tudingan terkait pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan yang disebut tidak bermanfaat dan merugikan negara.

Saat ditemui awak media usai sidang pemeriksaan saksi ahli di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026), Nadiem membantah anggapan tersebut.

Ia justru menilai penggunaan Chromebook melalui sistem Chrome Device Management (CDM), memiliki fungsi penting, terutama dalam mencegah kecurangan saat pelaksanaan Asesmen Nasional.

“Dengan CDM itu bisa mengontrol dan mengunci laptopnya. Pada saat Asesmen Nasional, tidak ada kecurangan,” ujar Nadiem.

Nadiem menjelaskan, sistem CDM memungkinkan perangkat Chromebook dikendalikan secara terpusat. Dengan begitu, penggunaan laptop dapat dibatasi sesuai kebutuhan, termasuk saat ujian berlangsung.

Ia bahkan menyebut terdapat berbagai testimoni di ruang publik yang menunjukkan sulitnya melakukan kecurangan selama pelaksanaan Asesmen Nasional dalam beberapa tahun terakhir.

“Ada video yang menunjukkan bahwa dalam tiga tahun Asesmen Nasional itu tidak bisa curang. Itu karena CDM,” katanya.