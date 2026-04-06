HOME NEWS NASIONAL

Nadiem Bantah Chromebook Tak Berguna: Justru Cegah Kecurangan Asesmen Nasional

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |15:35 WIB
Terdakwa kasus korupsi di Kemenristek Nadiem Makarim (foto: Okezone)
JAKARTA - Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim menanggapi tudingan terkait pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan yang disebut tidak bermanfaat dan merugikan negara.

Saat ditemui awak media usai sidang pemeriksaan saksi ahli di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026), Nadiem membantah anggapan tersebut.

Ia justru menilai penggunaan Chromebook melalui sistem Chrome Device Management (CDM), memiliki fungsi penting, terutama dalam mencegah kecurangan saat pelaksanaan Asesmen Nasional.

“Dengan CDM itu bisa mengontrol dan mengunci laptopnya. Pada saat Asesmen Nasional, tidak ada kecurangan,” ujar Nadiem.

Nadiem menjelaskan, sistem CDM memungkinkan perangkat Chromebook dikendalikan secara terpusat. Dengan begitu, penggunaan laptop dapat dibatasi sesuai kebutuhan, termasuk saat ujian berlangsung.

Ia bahkan menyebut terdapat berbagai testimoni di ruang publik yang menunjukkan sulitnya melakukan kecurangan selama pelaksanaan Asesmen Nasional dalam beberapa tahun terakhir.

“Ada video yang menunjukkan bahwa dalam tiga tahun Asesmen Nasional itu tidak bisa curang. Itu karena CDM,” katanya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/337/3209248//kejagung_ri-A3ZV_large.jpg
Strategi Kejagung Dinilai Efektif Pulihkan Aset Negara dari Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208136//tahanan_kpk-57n8_large.jpg
Tahanan KPK Gelar Sholat Idul Fitri di Gedung Merah Putih, Gus Yaqut Tak Terlihat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/320/3208014//prabowo-QMZu_large.jpg
Prabowo Ungkap Efisiensi Rp308 Triliun dari Pengeluaran Akal-akalan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207911//kasus_korupsi-jv6d_large.jpg
Pakar Nilai Penindakan dan Pencegahan Tipikor Harus Berjalan Bersamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3207128//deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-5pMx_large.jpg
KPK Pastikan Penindakan Tetap Berjalan Meski Masuki Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206776//komisi_yudisial-HyIn_large.jpg
KY Periksa Etik Dua Hakim PN Depok yang Terjaring OTT KPK
