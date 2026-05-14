Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nadiem Makarim Divonis 18 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Soroti Minim Bukti

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |22:30 WIB
Nadiem Makarim Divonis 18 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Soroti Minim Bukti
Nadiem Makarim (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tim Penasihat Hukum Nadiem Makarim menilai tuntutan pidana, yang diajukan Penuntut Umum dalam sidang pembacaan tuntutan, Selasa 13 Mei 2025, tidak didasarkan pada fakta persidangan maupun alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Dalam persidangan tersebut, Penuntut Umum menuntut Nadiem dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda Rp1 miliar yang wajib dibayar dalam waktu satu bulan, subsidair 190 hari kurungan. Selain itu, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809 miliar dan Rp4,8 triliun, subsidair sembilan tahun penjara apabila tidak dibayarkan.

Tim kuasa hukum menyatakan, sepanjang proses persidangan tidak ditemukan bukti adanya niat jahat (mens rea) dari Nadiem untuk memaksakan pengadaan Chromebook.

Selain itu, pihaknya menegaskan tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya penerimaan aliran dana oleh Nadiem. Mereka juga menyebut dakwaan terkait kerugian negara, mark-up harga Chromebook, hingga dugaan pelanggaran prosedur pengadaan tidak berhasil dibuktikan di persidangan.

Anggota Tim Penasihat Hukum, Dodi S. Abdulkadir mengatakan, dakwaan yang disusun Penuntut Umum gagal dibuktikan selama proses persidangan berlangsung.

"Sistem hukum seharusnya berpijak pada alat bukti dan fakta persidangan, bukan asumsi. Fakta-fakta hukum yang terungkap justru menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dakwaan yang terbukti. Oleh karena itu, seharusnya Nadiem dibebaskan dari seluruh dakwaan," ujar Dodi, Kamis (14/5/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218398//ibrahim_arief_alias_ibam-ien5_large.jpg
Ibam Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Chromebook, Ini Respons Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218362//nadiem_makarim-dtuQ_large.jpg
Asal-usul Jaksa Bebankan Uang Pengganti Rp5,6 Triliun ke Nadiem Makarim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218356//nadiem-Vdiz_large.jpg
Momen Nadiem Peluk Ojol Usai Dituntut 18 Tahun Penjara: Tuhan Tidak Akan Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218309//nadiem_makarim-JfAF_large.jpg
Kecewa Dituntut 18 Tahun Penjara, Nadiem Analogikan Mobil Biru Menjadi Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218306//nadiem_makarim-LFBG_large.jpg
Hal Memberatkan Nadiem hingga Dituntut 18 Penjara Menurut Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218303//viral-uLtK_large.jpg
Tangis Keluarga Pecah Dengar Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement