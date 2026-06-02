Pleidoi Nadiem Makarim: Dari Bintang Mahaputera ke Jeruji Besi

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |15:22 WIB
JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim menyinggung tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana yang pernah diterimanya, saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/6/2026), Nadiem mengaku terpukul karena setelah memperoleh penghargaan tertinggi negara atas pengabdiannya, ia justru harus menghadapi proses hukum hingga mendekam di balik jeruji besi.

"Bayangkan betapa hancurnya hati saya dengan semua pengorbanan finansial dan waktu yang telah saya lakukan selama lima tahun. Setelah mendapatkan penghormatan tertinggi negara, Bintang Mahaputera Adipradana dari Bapak Presiden atas pengabdian saya, hadiah yang saya dapatkan adalah jeruji besi," ujar Nadiem.

Tak hanya itu, Nadiem juga menyoroti penyitaan sejumlah aset yang menurutnya merupakan hasil kerja keras selama satu dekade membangun aplikasi ojek online yang telah membuka jutaan lapangan pekerjaan di Indonesia.

"Apakah negara sekejam ini pada abdinya?" katanya.

 

