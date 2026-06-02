Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacakan Pleidoi, Nadiem: Kebijakan Chrome OS Tidak Rugikan Negara!

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |17:59 WIB
Bacakan Pleidoi, Nadiem: Kebijakan Chrome OS Tidak Rugikan Negara!
Bacakan Pleidoi, Nadiem: Kebijakan Chrome OS Tidak Rugikan Negara!
A
A
A

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan Nota Pembelaan (Pleidoi) pribadi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).

Dalam pembelaannya yang emosional, Nadiem menegaskan bahwa tidak ada satu pun unsur tindak pidana korupsi yang terbukti dalam persidangan pengadaan laptop Chromebook kementerian.

"Majelis Hakim Yang Terhormat, kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis, secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya Rp3,9 Triliun, angka yang jauh diatas kerugian negara yang diduga," kata Nadiem.

Nadiem menjelaskan, dengan adanya kombinasi antara windows dan chrome mampu menghemat pengadaan Rp50 juta per sekolah.

"Saat tim mempresentasikan rekomendasi mereka ke saya, diestimasikan biaya paket sekolah kalau semua laptopnya Windows itu Rp148 juta per sekolah, sedangkan kombinasi Chrome dan Windows itu biayanya Rp 98 juta per sekolah," ujarnya.

"Kalau saya dinyatakan bersalah, apakah artinya negara berpendapat bahwa seharusnya kementrian memilih opsi lebih mahal? Inilah ironi dalam kasus ini: saya dituntut 27,5 tahun penjara untuk suatu kebijakan yang telah menghemat triliunan anggaran negara," lanjutnya.

Dia menegaskan, keputusan memilih Chrome OS bukan keputusannya selaku menteri. Dia juga tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang berhubungan dengan pengadaan laptop Chromebook dibawah kementerian.

"Walaupun saya setuju dengan keputusan Tim Teknis yang telah menghemat anggaran begitu besar, kewenangan ini ada di level mereka,”ujarnya.

‘Saya dikaitkan dengan kebijakan ini karena tim mengundang saya menghadiri satu meeting zoom di 6 Mei 2020, dimana saya dipaparkan rekomendasi kombinasi Windows dan Chrome OS, yang diubah lagi di level tim teknis ke 100% Chrome OS, tanpa sepengetahuan saya. Faktanya, secara hukum administrasi negara, ini bukan keputusan menteri," lanjutnya.

Menanggapi tuntutan pidana 27,5 tahun penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum (PU), Nadiem menyatakan adanya ironi besar dalam kasus ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222096//sidang_nadiem-TK2w_large.jpg
Bacakan Pleidoi, Nadiem Klaim Pemilihan Chrome OS Hemat Rp3,9 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222071//terdakwa_nadiem_makarim-iHAO_large.jpg
Pleidoi Nadiem Makarim: Dari Bintang Mahaputera ke Jeruji Besi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222026//viral-diSG_large.jpg
Kenakan Jaket Ojol, Nadiem: Saya Belum Bisa Bayar Desainer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3221998//viral-seLK_large.jpg
Sidang Korupsi Chromebook, Nadiem Kenakan Jaket Ojol saat Akan Bacakan Pledoi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/337/3221894//kejagung-ytHE_large.jpg
Usut Chromebook, Momentum Kejagung Telusuri Skema Kejahatan 'Kerah Putih'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221705//sidang_chromebook-ltab_large.jpg
Kasus Chromebook, Publik Diajak Fokus pada Fakta Persidangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement