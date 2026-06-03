Diseret dalam Pledoi Kasus Chromebook, Begini Respons Jokowi

SOLO - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, yang menyebut namanya dalam pledoi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

Pledoi tersebut disampaikan Nadiem dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026.

Menanggapi hal itu, Jokowi menyatakan bahwa dirinya mengenal Nadiem sebagai sosok yang baik.

"Yang saya tahu, Pak Menteri Nadiem Makarim orang baik," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Gang Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Rabu (3/6/2026).