Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksi Beberkan Manfaat Chromebook, Bisakah Dipakai Meski Internet Terbatas?

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |10:18 WIB
Nadiem Makarim (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ahli pendidikan serta guru dari berbagai daerah dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menilai kehadiran mereka penting untuk mematahkan narasi dakwaan kasus yang membelitnya.

“Sidang yang paling emosional buat saya. Karena tujuh guru dari Aceh sampai Papua, semuanya terbang ke sini untuk memberikan kesaksian mengenai bagaimana Chromebook mengubah pola belajar-mengajar di dalam ruang kelas mereka masing masing,” kata Nadiem.

Sidang lanjutan itu digelar pada Selasa 21 April 2026. Para guru dalam persidangan menyebut Chromebook bermanfaat dalam pembelajaran dan tetap bisa digunakan tanpa koneksi internet.

Salah satunya, Denny Adelyta Tofani Novitasari, guru di Kota Sorong, Papua Barat Daya, yang menyebut perangkat tersebut membantu pembelajaran berbasis praktik. “Biasanya saya mengajak siswa untuk melakukan praktek Kimia secara virtual dan itu bisa dilakukan menggunakan Chromebook karena kami punya yang sudah touchscreen jadi itu lebih memudahkan anak-anak untuk memahami pembelajaran,” katanya.

Mantan guru di Kalimantan Barat, Muhamad Firman, juga mengaku menggunakan Chromebook di wilayah 3T dengan keterbatasan jaringan dan listrik. “Saya mencoba memanfaatkan Chromebook ini di daerah 3T yang memang waktu itu kondisinya ada sinyal tapi sangat terbatas. Listriknya menggunakan tenaga surya. Jadi waktu itu saya menggunakan Chromebook ini untuk mengajar Matematika terutama di Google Slide untuk presentasi dan juga Google Spreadsheet untuk membuat grafik-grafik tabel pada pelajaran Matematika. Saya menggunakan itu secara oﬄine,” katanya.

Saksi lain, Arby William Mamangsa yang juga Kepala Sekolah di Sorong, mengungkapkan, Chromebook tetap berfungsi baik meski telah digunakan bertahun-tahun dan dapat dipakai secara offline.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Ibam Dituntut 15 Tahun Penjara, Nadiem: Tak Masuk Akal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement