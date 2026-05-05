Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Chromebook, Pakar Hukum Sebut Masuk Ranah Administrasi

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |16:50 WIB
Kasus Chromebook, Pakar Hukum Sebut Masuk Ranah Administrasi
Nadiem Makarim (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam persidangan tersebut, dihadirkan saksi ahli Romli Atmasasmita yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana sekaligus Ketua Tim Perumus UU Tipikor.

Romli menyampaikan, terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, bahwa tidak semua kerugian negara dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

"Kalau menurut jaksa ada kerugian. Kalau saya berpendapat, kerugian itu di belakang, akibat, bukan sebab. Jadi kalau kerugian itu belum bisa dibuktikan, maka tidak mungkin ada kerugian. Harus bebas. Harus bebas. Ada dakwaan yang diragukan, dakwaan jaksa. Yang diragukan in dubio pro reo, harus dibebaskan,” katanya saat bersaksi di persidangan yang digelar Senin 4 Mei 2026.

Lebih lanjut, ia menjelaskan prinsip ultimum remedium, yakni hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir. Dalam kasus yang berkaitan dengan kebijakan, menurutnya penyelesaian administratif harus didahulukan sebelum masuk ke ranah pidana.

Ia menegaskan bahwa jika suatu persoalan berada dalam wilayah administrasi, maka penyelesaiannya juga harus melalui mekanisme administratif. Hukum pidana tidak boleh dijadikan sebagai langkah utama (primum remedium) dalam menangani persoalan yang timbul dari kebijakan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216313/nadiem_makarim-tRJQ_large.jpg
Nadiem Jalani Sidang Kasus Chromebook Usai Dibantarkan, Alat Infus Menempel di Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216308/korupsi_laptop-NLOE_large.jpg
Vonis Mulyatsyah Perkuat Langkah Kejagung di Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214961/korupsi_chromebook-fvF4_large.jpg
Nadiem Sakit, Sidang Chromebook Ditunda hingga 4 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214385/nadiem_makarim-Wqfh_large.jpg
Saksi Beberkan Manfaat Chromebook, Bisakah Dipakai Meski Internet Terbatas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213842/nadiem_makarim-4oU7_large.jpg
Ibam Dituntut 15 Tahun Penjara, Nadiem: Tak Masuk Akal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212932/korupsi_chromebook-7tg2_large.jpg
Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Chromebook Dituntut 6-15 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement