Hadiri Sidang Nadiem, Rocky Gerung: Saya Ingin Tahu Apakah Dituntun Nalar Hukum atau Ada Pesanan

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |15:17 WIB
Rocky Gerung sidang Nadiem (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
JAKARTA - Aktivis Rocky Gerung turut menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks dan Chrome Device Management (CDM) dengan terdakwa eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim pada Senin (11/5/2026).

Ditemui saat persidangan diskors, Rocky Gerung mengungkapkan tujuannya menghadiri persidangan dengan agenda pemeriksaan Nadiem sebagai terdakwa. "Saya mengajar legal reasoning, nah itu saya ingin tahu apakah sidang ini dituntun oleh nalar hukum yang bersih atau di dalamnya ada defect, ada karat politik, ada karat pesanan segala macam. Hanya itu yang saya ingin uji sebetulnya," kata Rocky.

Berdasarkan pengamatannya di ruang sidang, Rocky menilai jaksa kelelahan menghubungkan fakta menjadi bukti atas apa yang dituduhkan kepada Nadiem. "Saya kira jaksa pintar, tetapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti, bukti untuk jadi tuduhan. Di situ dia gagal saya kira," ujarnya.

Rocky juga menyoroti orang-orang yang dianggap ahli dalam bidangnya yang dibawa Nadiem ke Kemendikbudristek. "Saya lihat bahwa misalnya, bagaimana misalnya menghubungkan antara satu kecemasan bahwa Saudara Nadiem kok membawa masuk tim khusus. Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya, seorang menteri kalau dia lihat kementeriannya bodoh, ya dia bawa yang pintar kan, kan mudah aja. Dan itu bukan kriminal gitu lho," ucapnya.

"Jadi jaksa, saya sebut istilah tadi, kelelahan untuk mengubah chatting-an di WhatsApp menjadi what's wrong. Nah itu dia gagalnya tuh ya, oke? WhatsApp ya WhatsApp, what's wrong itu adalah pembuktian nalar, nah nalarnya enggak, mungkin belum nyampe tuh," sambungnya.

