HOME NEWS NASIONAL

Hasil Survei Indikator: Mayoritas Publik Puas dengan MBG, Didominasi Gen-Z

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |18:25 WIB
Hasil Survei Indikator: Mayoritas Publik Puas dengan MBG, Didominasi Gen-Z
Hasil Survei Indikator: Mayoritas Publik Puas dengan MBG, Didominasi Gen-Z (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mayoritas publik disebut puas atas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, kalangan yang menyatakan puas terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dari kaum Gen-Z.

Persepsi publik ini terpotret dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang digelar pada 15-21 Januari 2026. Dari hasil survei itu, Indikator bertanya soal tingkat kepuasan responden terhadap program MBG. 

"Jadi memang yang sangat puas 12,2% dan cukup puas 60,6%. Yang kurang puas atau tidak puas total 24,4%. Jadi yang tidak puas per Januari 2026 itu kurang lebih seperempat. Nah, kalau yang puas total 72,8%, tapi yang betul-betul sangat puas itu masih 'selo' gitu ya, masih 12,2%," ujar Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat paparkan hasil survei secara daring, Minggu (8/2/2026) 

Namun, Burhanuddin menjelaskan, responden yang menyatakan sangat puas terhadap program MBG masih fluktuatif. Menurutnya, persepsi responden ini tergantung dari kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki kualitas maupun merespons isu program MBG.

Kemudian, Burhanuddin merinci responden yang menyatakan puas terhadap program MBG. Hasilnya, kalangan Gen-Z mendominasi bersikap puas atas program tersebut.

"Nah, kalau kita lihat siapa yang puas? Gen Z. Gen Z 80,7% puas," ucapnya. 

 

