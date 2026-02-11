72,8% Warga Puas Program MBG, Waka BGN Minta Masyarakat Ikut Awasi

JAKARTA - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tren positif, dalam penerimaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 72,8% responden mengaku puas dengan program unggulan pemerintah tersebut.

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tercatat 12,2% responden menyatakan sangat puas, sementara 60,6% lainnya merasa cukup puas terhadap pelaksanaan program MBG.

Menanggapi hasil survei tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung mengaku bersyukur atas respons positif masyarakat, terutama dari para penerima manfaat di lingkungan sekolah.

"Ini tentu merupakan kesuksesan Presiden Prabowo Subianto. Kami di BGN hanya menjalankan perintah dan arahan beliau. Terima kasih kami sampaikan kepada anak-anak kita di sekolah yang telah merasakan manfaat program ini," kata Lodewyk, Rabu (11/2/2026).

Meski demikian, Lodewyk menegaskan, pihaknya tidak berpuas diri. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

"Kami mohon bantuan masyarakat untuk terus memberikan masukan, melakukan pengawasan di lapangan, agar kami dapat memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas program ini ke depan," pungkasnya.

(Awaludin)