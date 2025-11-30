Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Minta Semua Kekuatan Nasional Fokus Tangani Bencana Sumatera

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |15:43 WIB
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kekuatan nasional untuk menangani bencana banjir, dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hal tersebut disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana bersama Kepala BNPB, jajaran TNI–Polri, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Minggu (30/11/2025).

“Kami di kabinet diperintahkan oleh Pak Presiden agar seluruh jajaran menteri terlibat aktif dalam tanggap darurat ini mendukung BNPB. Beliau juga langsung memerintahkan untuk mengerahkan seluruh kekuatan nasional, fokus untuk penanganan tanggap darurat ini secepat-cepatnya,” ujarnya.

“Mulai dari melakukan evakuasi, mengerahkan logistik, tenaga kesehatan, memulihkan infrastruktur, serta infrastruktur komunikasi dan transportasi,” sambungnya.

Pratikno menyampaikan, bahwa pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan, termasuk pemulihan komunikasi di wilayah terdampak di Aceh, Sumut, hingga Sumbar.

 

