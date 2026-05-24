Petugas di Dekat Gedung Putih Ditembak, Pelaku Dilumpuhkan!

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |07:51 WIB
Petugas di Dekat Gedung Putih Ditembak, Pelaku Dilumpuhkan!
Agen Secret Service terlihat setelah pemberlakuan pengamanan ketat di Gedung Putih di Washington DC (Foto: AFP)
A
A
A

WASHINGTON - Penembakan terhadap petugas terjadi di pos pemeriksaan Gedung Putih pada Sabtu 23 Mei 2026 malam. Sementara pelaku penembakan telah dilumpuhkan dan dibawa ke rumah sakit.

Menurut pejabat penegak hukum kepada Reuters, seseorang mendekati pos pemeriksaan di Jalan ke-17 dan Pennsylvania Avenue dekat Gedung Putih dan mulai menembak petugas. Tersangka telah "dilumpuhkan" dan dibawa ke Rumah Sakit George Washington, kata pejabat itu. Namun, ia tidak merinci kondisi tersangka atau bagaimana dia dilumpuhkan.

Pejabat tersebut menambahkan, tersangka diidentifikasi sebagai orang yang mengalami gangguan emosional. Bahkan, "perintah untuk menjauh" telah dikeluarkan kepada tersangka sebelumnya.

Sebelumnya, Dinas Rahasia AS mengatakan sedang menyelidiki insiden tersebut dan Direktur FBI Kash Patel mengatakan lembaganya mendukung penyelidikan tersebut.

(Arief Setyadi )

