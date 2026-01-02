Seskab Teddy Ungkap 1.000 Hunian Terbangun Pascabencana Sumatera

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membeberkan langkah konkret pemerintah satu bulan usai bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satunya adalah terbangunnya sebanyak 1.000 lebih hunian sementara untuk para pengungsi.

1. 1.000 Hunian Dibangun

Hal itu dibagikan Seskab Teddy lewat akun media sosial Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, pada Jumat (2/1/2026).

Seskab Teddy mengatakan, pada hari pertama 2026, Presiden Prabowo Subianto mengecek 600 unit pertama dari 15.000 unit rumah hunian yang sedang dibangun Danantara sekaligus melaksanakan rapat kordinasi di Aceh Tamiang, Kamis 1 Januari 2026.

"Dalam 1 bulan pascabencana, pemerintah bergerak cepat dengan sudah selesai membangun lebih dari 1.000 unit rumah hunian di 3 provinsi seiring pembangunan rumah lainnya serta perbaikan fasilitas publik secara berkala," ujar Seskab Teddy.

Ia mengatakan, rumah hunian Aceh Tamiang ini dilengkapi wifi gratis, air bersih, listrik, tempat ibadah, fasilitas bermain anak serta akses jalan yang dilalui jalan besar.

Dia membeberkan, di titik seluas 5,5 hektare ini sedang dibangun 2.500 unit rumah menggunakan lahan milik BUMN. Di seberang kompleks hunian ini juga telah dibangun hunian tetap seluas 3,5 hektare.

"Pemerintah membangun hunian yang layak dan cepat untuk selanjutnya Pemerintah Daerah mendata dan mengatur warga yang akan menempati rumah hunian tersebut," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)