Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Penambang Emas Ilegal di Riau Tewas Tertimbun Longsor

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |20:10 WIB
Penambang Emas Ilegal di Riau Tewas Tertimbun Longsor
Mayat (foto: Okezone)
A
A
A

PEKANBARU - Seorang pemuda bernama Dandi Mardoli (20), warga Desa Saik, Kecamatan Kuantan Mudik, dilaporkan tewas setelah tertimbun saat melakukan aktivitas penambangan emas ilegal di bekas kolam ikan kawasan Danau Kebun Nopi, Desa Bukit Pedusunan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, pada Kamis 8 Mei 2025.

Peristiwa tragis ini terjadi sekitar pukul 15.30 WIB saat korban bersama rekan-rekannya melakukan penambangan menggunakan mesin robin (keong cipuik). Sekitar pukul 16.30 WIB, pihak keluarga, termasuk paman korban yang bernama Ujang, mendapat kabar bahwa Dandi tertimbun di lokasi penambangan.

"Kami dari Polres Kuantan Singingi kembali menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin (illegal mining) dalam bentuk apa pun," kata Kapolres Kuansing, AKBP Angga F Herlamang kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Keterangan sejumlah saksi, bahwa korban dan rekannya berangkat dari Desa Saik ke lokasi kemudian mendengar ada yang terkena longsor. Masyarakat pun datang ke lokasi. 

"Waktu sampai, masyarakat sudah ramai dan korban masih tertimbun,” ungkap Ujang salah satu warga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174951//presiden_prabowo-nXhz_large.jpg
Harta Karun Tanah Jarang Capai Rp128 Triliun, Prabowo: Jangan Dicuri Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173303//mushala_ponpes_al_khoziny_sidoarjo_roboh-013x_large.jpg
Mushala Ponpes Al-Khoziny Roboh saat Santri Shalat Asar Berjamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173300//ponpes_al_khoziny_roboh_timpa_santri-sXBE_large.jpg
Mushala Ponpes Al-Khoziny Roboh Timpa Santri, Polisi: Evakuasi Masih Berlangsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/340/3171016//longsor-hMP4_large.jpg
Longsor Tutup Akses Jalan Nasional Sumbar–Riau di Kelok 9, Lalin Sempat Lumpuh Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169326//longsor-LWfK_large.jpg
BPBD DKI Wanti-Wanti Potensi Tanah Longsor di Jaksel dan Jaktim, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/406/3165525//festival_pacu_jalur-NEmp_large.JPG
Berkat Viral Tren Aura Farming, Festival Pacu Jalur Tarik 2 Juta Wisatawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement