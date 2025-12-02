Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hari Kelima Bencana Tapteng, Gubernur Bobby Nasution Fokus Buka Akses ke Tukka

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |21:57 WIB
Hari Kelima Bencana Tapteng, Gubernur Bobby Nasution Fokus Buka Akses ke Tukka
Pembukaan akses ke Tukka pasca bencana. (Foto: dok Pemprov Sumut)
A
A
A

TAPANULI TENGAH - Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, masih berada dalam status darurat pasca bencana. Akses menuju wilayah tersebut sangat terbatas akibat jalan yang tertutup material longsor dan sungai yang tersumbat, sehingga menghambat distribusi bantuan kepada warga terdampak.

Warga di sekitar Tukka meminta alat berat untuk membersihkan material longsor yang menimbun rumah mereka, sekaligus membuka kembali akses jalan yang terputus. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengupayakan percepatan pembukaan jalur.

“Kami sedang berupaya keras membuka jalur, namun masih diperlukan kerja sama dan kesabaran untuk mencapai wilayah terdampak,” ujar Bobby Nasution, Selasa (2/12/2025).

Di posko pengungsian SMA Negeri 1 Tukka, bantuan logistik mulai masuk, termasuk bahan makanan dan akses internet sementara yang digunakan warga untuk menghubungi keluarga. Meski demikian, kebutuhan air bersih masih mendesak.

Pemerintah terus berkoordinasi untuk memastikan pasokan air bersih dapat segera dipenuhi bagi para pengungsi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Gubernur Bobby Nasution juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten serta lembaga terkait untuk mempercepat pemulihan akses jalan, listrik, dan komunikasi di Tapanuli Tengah.

“Kami akan terus berupaya keras untuk membantu warga terdampak dan memastikan bantuan tepat sasaran,” ucap Bobby.

Pemerintah tetap mengupayakan distribusi bantuan logistik sembari mengimbau masyarakat untuk tetap waspada demi keselamatan. Gubernur Bobby menyerukan doa dan dukungan agar warga Tukka dan seluruh Tapanuli Tengah dapat segera pulih dan kembali beraktivitas normal.

(Agustina Wulandari )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/16/3187372//ilustrasi_memilih_kulkas-hDAQ_large.jpeg
Murah, Ringkas, Berkualitas! Ini Kriteria Kulkas yang Cocok untuk Anak Kost
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187335//kementerian_umkm-r0nW_large.jpg
Kementerian UMKM Bersinergi dengan Kemendagri dan Kemenpora Optimalkan Pengelolaan Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187307//pbjt_makanan_dan_minuman_bapenda_jakarta-6u5m_large.jpg
Mengenal PBJT Makanan dan Minuman, Apa Bedanya dengan Pajak Restoran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/391/3187303//soundrenaline_palembang_dongker_x_jason_ranti-oxH1_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini di Palembang: Festival Musik dan Gaya Hidup yang Hubungkan Kreativitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187291//pnm_wasteforreuse_aan_andasari-pWwG_large.jpeg
Didukung PNM, Pemilik Wasteforreuse Ubah Sampah Jadi Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/25/3187242//traveloka_tiket_pesawat_jakarta_medan-lPej_large.jpg
Siap Explore! Ini 5 Rekomendasi Tempat Wisata di Medan yang Wajib Dikunjungi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement