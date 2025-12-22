Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Detik-Detik Penambang Pasir Terjebak Banjir Lahar Semeru

Yayan Nugroho , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |06:34 WIB
Detik-Detik Penambang Pasir Terjebak Banjir Lahar Semeru
Penambang Pasir Terjebak Banjir Lahar Semeru (foto: dok ist)
LUMAJANG - Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang sejumlah jalur aliran lahar di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Minggu 21 Desember 2025 sore. Dalam peristiwa tersebut, seorang penambang pasir sempat terjebak di tengah derasnya aliran sungai.

Penambang tersebut diketahui bernama Ismail, warga Desa Bago, Kecamatan Pasirian. Ia terjebak di jalur aliran lahar Sungai Regoyo, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, saat hujan deras mengguyur kawasan puncak Gunung Semeru.

Ismail terjebak setelah berupaya menyelamatkan genset dan sejumlah peralatan tambang pasir miliknya. Namun, derasnya aliran banjir lahar hujan membuatnya tidak bisa kembali ke tepi sungai.

Beruntung, Ismail berhasil dievakuasi oleh sesama penambang pasir ke seberang sungai dan selamat dari terjangan banjir lahar hujan tersebut.

 

