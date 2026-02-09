Seskab Teddy: Rapim TNI-Polri di Istana Perkuat Visi Jaga Stabilitas Negara

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI–Polri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (9/2/2026). Untuk pertama kalinya, Rapim TNI–Polri dilaksanakan di Istana Kepresidenan.

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis, Presiden memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI–Polri, khususnya atas kecepatan dalam penanganan bencana di berbagai wilayah. Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat kekompakan dan sinergi TNI–Polri dari level pimpinan tertinggi hingga prajurit terbawah.

Presiden mengingatkan agar kepercayaan yang diberikan rakyat kepada TNI–Polri terus dijaga dan dibuktikan melalui kesiapsiagaan dalam membantu masyarakat. “Buktikan kepercayaan yang diberikan rakyat kepada TNI–Polri dengan selalu siap dan cepat membantu rakyat di mana pun dan kapan pun,” tulis Seskab Teddy.

Presiden juga menyampaikan apresiasi terhadap prajurit TNI–Polri yang mengawal, menjaga, dan mendukung jalannya program strategis pemerintah di berbagai sektor. “Apresiasi terhadap prajurit TNI–Polri yang mengawal, menjaga, dan mendukung jalannya program strategis pemerintah: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, kedaulatan pangan dan energi, pembangunan jembatan di desa-desa untuk warga dan anak sekolah,” ujar Seskab Teddy.