Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Seskab Teddy: Rapim TNI-Polri di Istana Perkuat Visi Jaga Stabilitas Negara

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |21:21 WIB
Seskab Teddy: Rapim TNI-Polri di Istana Perkuat Visi Jaga Stabilitas Negara
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapin TNI-Polri.
A
A
A

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI–Polri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (9/2/2026). Untuk pertama kalinya, Rapim TNI–Polri dilaksanakan di Istana Kepresidenan.

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis, Presiden memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI–Polri, khususnya atas kecepatan dalam penanganan bencana di berbagai wilayah. Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat kekompakan dan sinergi TNI–Polri dari level pimpinan tertinggi hingga prajurit terbawah.

Presiden mengingatkan agar kepercayaan yang diberikan rakyat kepada TNI–Polri terus dijaga dan dibuktikan melalui kesiapsiagaan dalam membantu masyarakat. “Buktikan kepercayaan yang diberikan rakyat kepada TNI–Polri dengan selalu siap dan cepat membantu rakyat di mana pun dan kapan pun,” tulis Seskab Teddy.

Presiden juga menyampaikan apresiasi terhadap prajurit TNI–Polri yang mengawal, menjaga, dan mendukung jalannya program strategis pemerintah di berbagai sektor. “Apresiasi terhadap prajurit TNI–Polri yang mengawal, menjaga, dan mendukung jalannya program strategis pemerintah: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, kedaulatan pangan dan energi, pembangunan jembatan di desa-desa untuk warga dan anak sekolah,” ujar Seskab Teddy.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200611//prabowo-HsOn_large.jpg
Wejangan Prabowo ke TNI-Polri: Jaga Kepercayaan Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200339//pemerintah-9zuY_large.jpg
Perkuat Moderasi Beragama, Pemerintah Gandeng TNI-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199749//sekretaris_kabinet_teddy_indra_wijaya-Tj7L_large.jpg
Seskab Teddy: Iuran Board of Peace Tak Wajib, Indonesia Belum Bayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199303//seskab_letkol_teddy-F40j_large.jpg
Prabowo Undang Ormas Islam hingga Pimpinan Ponpes, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196773//presiden_prabowo-bhVB_large.jpg
Prabowo Bawa Oleh-Oleh Investasi Rp90 Triliun dari Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196123//presiden_prabowo-ShoR_large.JPG
Presiden Prabowo Akan Pidato di World Economic Forum Davos Swiss
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement