BoP Disebut Bermasalah, JATTI Peringatkan Dampak Politik bagi Indonesia

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |21:35 WIB
BoP Disebut Bermasalah, JATTI Peringatkan Dampak Politik bagi Indonesia
Focus Group Discussion (FGD) JATTI tentang BoP di kawasan Tebet (foto: dok ist)
JAKARTA – Para tokoh, ulama, dan cendekiawan yang tergabung dalam Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), secara bulat menyatakan penolakannya atas rencana bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP), atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Donald Trump.

Penolakan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP JATTI, Ustadz Bachtiar Nasir (UBN), dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang BoP di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu 1 Maret 2026.

"Kami menolak keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace," tegas UBN.

Menurutnya, dari perspektif hukum internasional, legalitas BOP patut dipertanyakan. JATTI, kata dia, meminta pemerintah Indonesia meninjau ulang status keanggotaan dalam forum tersebut.

"Kami atas nama JATTI menolak keberadaan BoP, dan berharap kepada pemerintah Indonesia agar meninjau ulang keanggotaannya sebagai anggota BoP,” ujarnya.

 

