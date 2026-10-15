Saudi Dibombardir Houthi, Wamenhaj Pastikan Kondisi Jamaah Umrah RI Aman

JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan kondisi jamaah umrah aman di tengah situasi Timur Tengah yang memanas usai serangan kelompok Houthi menyasar infrastruktur sipil di Arab Saudi. Hal itu ia pastikan menyusul informasi dari otoritas Kerajaan Arab Saudi.

“Otoritas kerajaan Saudi Arabia juga menyatakan kondisi aman dan safety untuk jamaah umrah,” ujar Dahnil dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).

Dahnil menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan untuk mengimbau atau melarang perjalanan warga negara Indonesia (WNI) ke Arab Saudi.

Dia memastikan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan otoritas Arab Saudi untuk memantau perkembangan situasi.

“Sampai hari ini kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan otoritas Saudi Arabia. Belum ada keputusan untuk menghimbau atau melarang perjalanan ke Saudi Arabia,” katanya.