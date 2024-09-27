Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Septik Tank Pecah, Semburan Kotoran Manusia Setinggi 10 Meter Menghujani Mobil di Jalanan hingga Ekskavator Terjungkal

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |14:02 WIB
Septik Tank Pecah, Semburan Kotoran Manusia Setinggi 10 Meter Menghujani Mobil di Jalanan hingga Ekskavator Terjungkal
Pipa septic tank pecah di jalanan di Guangxi, Tiongkok atau China yang menyebabkan semburan setinggi lebih dari10 meter (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

CHINAPipa septic tank pecah di jalanan di Guangxi, Tiongkok atau China yang menyebabkan semburan setinggi lebih dari10 meter pada Selasa (24/9/2024). Semburan kotoran manusia ini langsung menyelimuti mobil yang sedang melaju di jalanan.

Rekaman kejadian menunjukkan ledakan dahsyat itu menjungkirbalikkan ekskavator di dekatnya dan hampir memecahkan kaca belakang mobil yang lewat.

Rekaman kamera dasbor dari arah berlawanan juga menangkap semburan kotoran manusia yang menghujani kendaraan, menutupi kaca depan mobil dengan kotoran.

Menurut Biro Manajemen Darurat Kota Nanning, insiden itu disebabkan oleh pecahnya pipa septic tank. Menurut ET Today, seorang anggota staf terkait mengklarifikasi bahwa pecahnya pipa pembuangan limbah bukan karena kontak yang tidak disengaja selama perbaikan jalan.

Pipa pembuangan limbah kotoran manusia yang baru dipasang itu pecah setelah uji tekanan, menyebabkan air limbah menyembur keluar.

Beberapa kendaraan mengalami berbagai tingkat kerusakan, tetapi untungnya, tidak ada yang terluka.

 

Halaman:
1 2
      
