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Pemilu Swedia, Pemilih Berdatangan ke Tempat Pemungutan Suara

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |23:08 WIB
Pemilu Swedia, Pemilih Berdatangan ke Tempat Pemungutan Suara
Pemilu Swedia (Foto: AFP)
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SWEDIA - Para pemilih di Swedia menuju tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum yang sangat ketat karena akan menentukan apakah kubu sayap kanan akan masuk pemerintahan untuk pertama kalinya atau oposisi kiri-tengah akan merebut kembali kekuasaan.

Pemimpin oposisi Magdalena Andersson dari Partai Sosial Demokrat termasuk yang pertama memberikan suara setelah tempat pemungutan suara dibuka pada pukul 08.00 pagi (06.00 GMT) pada Minggu (13/9/2026), melansir Al Jazeera.

Wanita berusia 59 tahun itu, yang pada 2021 menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai Perdana Menteri Swedia, memberikan suara bersama suaminya di sebuah sekolah di kotamadya asalnya, Nacka, di selatan Stockholm.

Jajak pendapat pra-pemilu telah lama menyebutkan bahwa keempat partai dalam blok sayap kiri pimpinan Kristersson memiliki keunggulan yang nyaman atas aliansi empat partai Perdana Menteri konservatif Ulf Kristersson, yang mencakup Partai Demokrat Swedia sayap kanan.

Namun, selisih tersebut menyempit secara signifikan pada hari-hari terakhir kampanye.

“Sekarang terserah rakyat Swedia untuk memutuskan ke arah mana negara kita harus melangkah. Haruskah kita memiliki pemerintahan yang sepenuhnya didominasi oleh Partai Demokrat Swedia? Sesuatu yang belum pernah terjadi di Swedia sebelumnya? Atau haruskah kita memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh saya, yang akan mengarahkan Swedia dalam semangat kerja sama yang baru?” kata Andersson kepada wartawan setelah pemungutan suara.

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