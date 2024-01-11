Peringatan Perang Panglima Militer Swedia Picu Kekhawatiran Masyarakat

SWEDIA - Peringatan kepada warga Swedia dari dua pejabat tinggi pertahanan untuk bersiap menghadapi perang telah memicu kekhawatiran.

Menteri Pertahanan Sipil Carl-Oskar Bohlin mengatakan pada konferensi pertahanan “mungkin ada perang di Swedia”.

Pesannya kemudian didukung oleh panglima militer Jenderal Micael Byden, yang mengatakan semua warga Swedia harus mempersiapkan mental menghadapi kemungkinan perang tersebut.

Namun, politisi oposisi keberatan dengan peringatan tersebut.

Mantan Perdana Menteri (PM) Magdalena Andersson mengatakan kepada TV Swedia bahwa meskipun situasi keamanan sangat serius, namun perang tidak akan terjadi begitu saja.

Organisasi hak-hak anak, Bris, mengatakan bahwa saluran bantuan nasionalnya biasanya tidak menerima panggilan tentang kemungkinan perang. Namun minggu ini, terdapat peningkatan panggilan telepon kekhawatiran dari anak-anak muda yang telah melihat laporan berita atau postingan di TikTok yang membicarakan hal tersebut.

"Ini sudah dipersiapkan dengan baik, ini bukan sesuatu yang dibiarkan begitu saja," kata juru bicara Bris, Maja Dahl, kepada BBC.

"Mereka seharusnya memberikan informasi yang ditujukan untuk anak-anak ketika mereka memberikan informasi semacam ini untuk orang dewasa,” lanjutnya.

Meskipun pesan yang disampaikan sangat jelas, pernyataan dari menteri pertahanan sipil dan panglima militer dipandang sebagai peringatan.