Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Malah Mendengkur Setelah Disuntik Mati, Terpidana Ini Batal Dieksekusi dan Dilarikan ke RS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |16:42 WIB
Malah Mendengkur Setelah Disuntik Mati, Terpidana Ini Batal Dieksekusi dan Dilarikan ke RS
Terpidana mati Christa Pike, yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Keamanan Maksimum Riverbend. (Foto: Tennessee Department of Correction)
A
A
A

NASHVILLE — Terpidana mati Christa Pike dilarikan ke rumah sakit setelah jantungnya masih berdetak dan terdengar mendengkur meskipun ia telah disuntik mati, menurut keterangan pengacaranya. Pike dilaporkan dilarikan ke rumah sakit setelah tim hukumnya mengajukan permohonan darurat untuk menghentikan eksekusinya saat proses tersebut sedang berlangsung.

Mengutip keterangan tim hukumnya, Pike terdengar "mendengkur dengan jelas" dan jantungnya masih berdetak saat ia kehilangan kesadaran. Beberapa saksi yang mengikuti upaya eksekusi tersebut melaporkan mendengar Pike bernapas dan mendengkur keras, bahkan ketika tirai ruang eksekusi telah ditutup.

Salah satu pengacaranya mengatakan kepada penyiar tersebut bahwa wanita berusia 50 tahun itu sedang "mendapatkan tindakan penyelamatan nyawa" di rumah sakit.

Ia dikabarkan telah diberi dua dosis pentobarbital.

Departemen Pemasyarakatan Tennessee, Amerika Serikat (AS) belum mengonfirmasi kondisi Pike.

Gubernur negara bagian tersebut, Bill Lee, membenarkan bahwa ia telah memerintahkan peninjauan "untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi," lapor ABC News.

Ia menambahkan bahwa eksekusi lain yang telah dijadwalkan tidak akan dilaksanakan tahun ini.

Eksekusi tersebut sedianya akan menjadi eksekusi terhadap seorang perempuan yang pertama kali dilakukan oleh negara bagian tersebut dalam kurun waktu setidaknya 200 tahun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/614/3245094//ilustrasi-qhJ7_large.jpg
California Akui Idulfitri dan Iduladha Sebagai Hari Libur Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/18/3245018//as_menarik_pasukannya_dari_pangkalan_di_irak-0fVt_large.jpg
Akhiri Kehadiran Militer, Pasukan AS Mulai Penarikan dari Pangkalan Terakhir di Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/18/3244820//ilustrasi-wMAL_large.jpg
Eksekutif New York Times Tewas Diberondong Peluru, Diduga Ditembak Mertuanya yang Sudah Lansia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/18/3244571//viral-yTjE_large.jpg
Trump Tolak Usulan Iran Buka Kembali Selat Hormuz, Teheran Siap Kembali Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/18/3244025//uss_abraham_lincoln-U9Sf_large.jpg
Angkatan Laut AS Akui 8 Upaya Bunuh Diri di Gugus Tempur Kapal Induknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/18/3243871//presiden_iran-d809_large.jpg
Bantah Trump, Presiden Iran: Kami Bukan Teroris, tapi Korban Terorisme!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement