Viral! Video ABK Diduga Disiksa di Tanjung Priok, Polisi Lakukan Penelusuran

JAKARTA - Viral di media sosial memperlihat sejumlah anak buah kapal (ABK), diduga mengalami kekerasan di atas kapal yang berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, seorang ABK tampak dimasukkan ke dalam bak hingga diduga diinjak-injak, ditendang hingga dipukuli oleh terduga pelaku.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pihaknya telah menerima informasi tersebut dan melakukan penelusuran.

“Informasi tersebut telah termonitor dan saat ini sedang ditindaklanjuti. Berdasarkan penelusuran awal, kapal yang dimaksud berada di perairan sekitar Kepulauan Aru. Polda Metro Jaya melalui Polres Tanjung Priok telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk memastikan keselamatan para ABK yang diduga menjadi korban," kata Budi kepada wartawan, Jumat (2/10/2026).

Budi menyebut, para ABK yang diduga menjadi korban telah dievakuasi untuk mendapat penanganan medis.

“Saat ini, para korban telah dibawa ke RSUD Dobo untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis,” ujarnya.

(Awaludin)

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