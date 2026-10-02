Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Video ABK Diduga Disiksa di Tanjung Priok, Polisi Lakukan Penelusuran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |14:17 WIB
Viral! Video ABK Diduga Disiksa di Tanjung Priok, Polisi Lakukan Penelusuran
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial memperlihat sejumlah anak buah kapal (ABK), diduga mengalami kekerasan di atas kapal yang berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, seorang ABK tampak dimasukkan ke dalam bak hingga diduga diinjak-injak, ditendang hingga dipukuli oleh terduga pelaku.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pihaknya telah menerima informasi tersebut dan melakukan penelusuran.

“Informasi tersebut telah termonitor dan saat ini sedang ditindaklanjuti. Berdasarkan penelusuran awal, kapal yang dimaksud berada di perairan sekitar Kepulauan Aru. Polda Metro Jaya melalui Polres Tanjung Priok telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk memastikan keselamatan para ABK yang diduga menjadi korban," kata Budi kepada wartawan, Jumat (2/10/2026).

Budi menyebut, para ABK yang diduga menjadi korban telah dievakuasi untuk mendapat penanganan medis.

“Saat ini, para korban telah dibawa ke RSUD Dobo untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis,” ujarnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/338/3245535//penganiayaan-CWjB_large.jpg
Polisi Selidiki Wanita Dianiaya Usai Dituduh Curi Amplop Hajatan di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245169//anom-TQyw_large.jpg
Polisi Ungkap Penyidikan Kematian Sutrimo Bisa Dilanjutkan, Asal Ada Bukti Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245140//polda_metro_jaya_konpers_soal_kematian_sutrimo-DIaZ_large.jpg
Penyebab Kematian Sutrimo Terungkap, Tim Forensik: Penyakit Jantung Iskemik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245128//polisi_belum_temukan_unsur_tindak_pidana_di_kematian_sutrimo-mDF4_large.jpg
Kasus Kematian Sutrimo, Polisi Belum Temukan Unsur Tindak Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245123//polda_metro_jaya-KI3X_large.jpg
Hasil Ekshumasi Sutrimo, Polisi: Tak Ada Tanda Kekerasan Benda Tajam atau Tumpul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/338/3245051//kecelakaan_ka_argo_bromo_anggrek_bekasi_timur-hE9M_large.jpg
Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek: Masinis Ragu Tarik Rem Darurat Takut Kereta Anjlok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement