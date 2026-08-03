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Tragedi KM Mutiara Sentosa, TNI AL Kirim 2 Kapal Perang dan Pesawat Casa Evakuasi Korban

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |12:15 WIB
Tragedi KM Mutiara Sentosa, TNI AL Kirim 2 Kapal Perang dan Pesawat Casa Evakuasi Korban
TNI AL Evakuasi Korban KM Mutiara Sentosa
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JAKARTA — TNI AL mengirim KRI Bung Hatta-370, KRI Nala-363, dan Pesawat Udara Casa U-6206 untuk mengevakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di Perairan Utara Sumenep, Madura, Jawa Timut, Minggu, 2 Agustus 2026.

Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut Agung Saptoadi mengatakan, hingga proses evakuasi berlangsung, sebanyak 230 korban berhasil diselamatkan dan 5 korban dinyatakan meninggal dunia.

“Korban dievakuasi oleh sejumlah kapal yang melintas di lokasi, sementara KRI Nala-363 melaksanakan evakuasi lanjutan terhadap korban dari KM Meratus Project 3, MV Icon Daniel, dan MT Trans Arafura,”ujarnya, Senin (3/8/2026).

Total korban yang dievakuasi KRI Nala-363 berjumlah 32 orang, terdiri dari 30 korban selamat dan 2 korban meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 18 orang dalam kondisi sehat, 12 orang mengalami keluhan medis, dan 2 orang meninggal dunia.

Agung menambahkan, KRI Nala-363 bertolak dari lokasi kejadian menuju Koarmada II Surabaya dengan membawa seluruh korban untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut di Posko Crisis Center.

Sementara itu, KRI Bung Hatta-370 tetap berada di lokasi kejadian untuk melaksanakan pengawasan dan pengamanan.

Hingga berita ini diturunkan seluruh unsur TNI AL masih melaksanakan proses evakuasi dan perotolongan terhadap insiden kebakaran ini.

 

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