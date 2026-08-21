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Tornado Hantam Dover AS, Bangunan Rusak hingga Tiang Listrik Tumbang

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |10:24 WIB
Tornado Hantam Dover AS, Bangunan Rusak hingga Tiang Listrik Tumbang
Tornado Hantam Dover AS (foto: Katie Ladzinski)
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DOVER - Tornado yang diperkirakan berkekuatan cukup kuat menerjang wilayah Dover, Delaware, Amerika Serikat, Kamis 20 Agustus 2026 waktu setempat. Bencana tersebut menyebabkan sejumlah kerusakan, mulai dari pohon dan tiang listrik tumbang hingga atap bangunan rusak.

Dilansir dari bnonews, Jumat (21/8/2026). Puing-puing juga berserakan di sejumlah titik dan beberapa ruas jalan dilaporkan terdampak banjir. Pemerintah setempat pun menetapkan status keadaan darurat di Kota Dover.

Keadaan darurat diberlakukan sekitar pukul 18.20 waktu setempat, tak lama setelah National Weather Service (NWS) mengeluarkan peringatan tornado berstatus Particularly Dangerous Situation (PDS) untuk Dover dan wilayah sekitarnya.

Peringatan tersebut berlaku hingga pukul 18.45 dan menyebut adanya tornado yang berpotensi menimbulkan kerusakan. NWS juga memperingatkan bahwa kondisi tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa sehingga warga diminta segera mencari tempat perlindungan.

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