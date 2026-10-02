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AS Kirim 9.000 Pasukan ke Timur Tengah, Bakal Serang Besar-besaran Iran?

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |09:11 WIB
AS Kirim 9.000 Pasukan ke Timur Tengah, Bakal Serang Besar-besaran Iran?
Marinir AS (Foto: Ilustrasi/Nationalreview)
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WASHINGTON — Militer Amerika Serikat (AS) mengirimkan sekitar 7.000 pelaut dan 2.000 marinir dengan sejumlah kapal ke Timur Tengah, kata seorang pejabat AS pada Kamis 1 Oktober 2026. Penguatan kehadiran militer AS ini terjadi ketika Presiden Donald Trump kembali memperingatkan bahwa serangan baru terhadap Iran mungkin akan segera terjadi.

Pergerakan pasukan yang mencakup kapal induk ketiga menggarisbawahi dinamika yang berkembang pesat dari perang Trump melawan Iran. Apalagi, dengan pemilihan paruh waktu di AS yang semakin dekat dan tanda-tanda baru bahwa sifat konflik mungkin menjadi lebih kompleks.

Trump mengancam eskalasi pascapemilihan paruh waktu — terlepas dari janji awalnya kepada rakyat Amerika tentang kampanye yang hanya akan berlangsung beberapa minggu — tetap menjadi pilihan yang memungkinkan. Lebih memperumit masalah, Trump mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa indikasi awal menunjukkan bahwa Iran terkait dengan kopilot FlyDubai yang menikam kaptennya dan mencoba menabrakkan penerbangan menuju Israel pada Rabu.

Dalam sebuah sesi tanya jawab dengan wartawan di Gedung Putih, Trump mengangkat isu tersebut ketika ditanya oleh seorang wartawan apakah ada hubungan antara pilot yang berada di balik serangan itu dan Teheran.

“Berdasarkan apa yang saya dengar, saya akan mengatakan jawabannya adalah 'ya,' tetapi kami sedang mengerjakannya saat ini,” kata Trump, tanpa memberikan rincian lebih lanjut, melansir AP, Jumat (2/10/2026).

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