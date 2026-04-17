5 Orang Sekeluarga Tewas di Grogol Petamburan Akibat Terjebak Asap

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Lima orang dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa tersebut.

Perwira Piket Sudin Damkar Jakarta Barat, Abdul Syukur mengatakan peristiwa yang terjadi pukul 02.12 WIB tersebut mengakibatkan lima orang tewas akibat terjebak asap.

"Yang terbakar rumah tinggal. Korbannya lima orang, satu keluarga. Mereka terjebak asap," kata Syukur kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

Syukur mengatakan, api diduga berasal dari korsleting listrik yang terjadi di tiang listrik di depan rumah korban.

"Api diduga dari korsleting listrik di tiang listrik dan langsung masuk ke rumah," ujar dia.

Sebanyak 10 unit mobil pemadam dengan 50 personel dikerahkan ke lokasi kejadian. Namun, pemadam sempat kesulitan memadamkan api karena kondisi rumah korban yang digembok dari dalam dan dipasangi teralis besi berukuran besar.