Pelantikan Asosiasi Pengusaha Advertising Palembang: Siap Berkolaborasi Tingkatkan PAD dan Tertibkan Perizinan

PALEMBANG - Pelantikan Asosiasi Pengusaha Advertising Palembang resmi digelar sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran pelaku usaha periklanan dalam pembangunan daerah. Momentum ini menjadi titik awal kolaborasi nyata antara asosiasi dan Pemerintah Kota dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor periklanan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Advertising Indrayani menegaskan, komitmen untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota, khususnya dalam penataan dan penertiban reklame. Asosiasi siap menjadi mitra aktif dalam memastikan seluruh aktivitas periklanan berjalan sesuai regulasi, memiliki izin resmi, serta memberikan kontribusi maksimal terhadap kas daerah.

"Ke depan, kami tidak hanya fokus pada pertumbuhan usaha anggota, tetapi juga berperan dalam menciptakan ekosistem periklanan yang tertib, transparan, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Kota Palembang," tegas Indra dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Selain itu, asosiasi juga akan mendorong percepatan proses perizinan reklame melalui koordinasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hal ini diharapkan dapat meminimalisasi praktik ilegal serta meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha.

Pemerintah Kota Palembang menyambut baik terbentuknya asosiasi ini sebagai mitra strategis dalam pengawasan dan penataan reklame. Kolaborasi ini diyakini mampu menciptakan tata kota yang lebih rapi, estetis, serta berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

Dengan semangat kolaborasi, Asosiasi Pengusaha Advertising Palembang optimistis mampu menjadi garda terdepan dalam mendorong industri periklanan yang profesional, tertib regulasi, dan berdaya saing tinggi di tingkat daerah maupun nasional.

(Awaludin)

