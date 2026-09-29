Misteri Dewan Jenderal Jelang Tragedi Berdarah 30 September

JAKARTA – Gerakan 30 September (G30S) 1965 yang didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi peristiwa kelam perjalanan bangsa ini. Dalam tragedi berdarah itu, tujuh jenderal menjadi sasaran utama, namun satu berhasil lolos.

Mereka adalah Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani, Mayjen (Anumerta) Donald Ifar Panjaitan, Letjen (Anumerta) MT Haryono, Letjen (Anumerta) Siswono Parman, Letjen (Anumerta) Suprapto, Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo, serta Kapten CZI (Anumerta) Pierre Tendean.

Namun sebelumnya muncul isu Dewan Jenderal yang menghebohkan dalam peristiwa G30SPKI. Menyeruaknya kabar Dewan Jenderal dan dipastikan TNI Angkatan Darat hal itu tidak ada, sempat membingungkan rakyat.

Dewan Jenderal dituding PKI sebagai sekumpulan perwira tinggi Angkatan Darat yang tidak loyal kepada pemerintahan Soekarno atau Bung Karno. Bahkan PKI menuding Dewan Jenderal tengah menyiapkan kup atau kudeta.

Berdalih untuk menyelamatkan Presiden Soekarno, PKI kemudian mengambil langkah dengan membentuk Dewan Revolusi dan meletuslah peristiwa G30S PKI. Lantas kapan isu Dewan Jenderal mulai muncul?

Dalam buku Jenderal Yoga Loyalis di Balik Layar (2018) disebutkan, isu Dewan Jenderal muncul usai Bung Karno mengemukakan pernyataan tentang rencana Nekolim (Neo Kolonialisme) yang hendak membunuhnya.

Menteri Luar Negeri merangkap Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) Subandrio dan Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani juga dikatakan Bung Karno menjadi sasaran pembunuhan. Soekarno mengucapkan pernyataan itu pada 28 Mei 1965 atau empat bulan sebelum peristiwa G30S PKI.

“Sejak pernyataan Presiden Soekarno itu, beredar desas-desus di Jakarta mengenai adanya Dewan Jenderal yang anggotanya terdiri atas sejumlah perwira tinggi AD yang tidak loyal kepada Bung Karno,” demikian dikutip dari Jenderal Yoga Loyalis di Balik Layar.

Dalam waktu cepat desas-desus tentang adanya Dewan Jenderal yang tidak loyal kepada Bung Karno meluas. Rumor yang tidak diketahui ujung pangkalnya itu dikaitkan dengan isu penemuan dokumen Gilchrist.

Gilchrist adalah Dubes Inggris di Jakarta yang menulis surat kepada Sekretaris Muda Kementerian Luar Negeri Inggris Sir Harold Cassia.