INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Anggota PKI Kebal saat Dihukum Mati Bikin Warga Australia Kaget

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |07:00 WIB
Kisah Anggota PKI Kebal saat Dihukum Mati Bikin Warga Australia Kaget
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kemal Idris yang masih berpangkat Mayor berhasil mengalahkan pasukan PKI di Pati.

Sejak dahulu PKI memang berseberangan dengan Pemerintahan Indonesia, sehingga tidak heran jika di zaman itu anggota PKI banyak dicekal oleh aparat. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya dieksekusi mati oleh TNI.

Salah satu cara untuk mengeksekusinya adalah dengan cara ditembak. Namun, dalam pelaksanaannya ada saja hal yang muncul secara tidak terduga. Seperti tawanan PKI yang kebal peluru saat akan dihukum mati. Hal tersebut bahkan membuat warga Australia kaget.

Peristiwa ini bermula dari putusan sidang militer kilat yang dipimpin oleh Kapten CPM Sabur, ada empat anggota PKI yang akan dihukum mati. Eksekusi dilakukan di Alun-Alun Pati dengan ditonton oleh ratusan warga.

Ketika regu tembak berhasil mengenai target, rakyat yang menonton pun tampak bersorak-sorai. Namun, ternyata ada seorang anggota PKI yang sudah ditembak berkali-kali namun tetap tidak terluka.

Petugas pun sempat mengganti peluru berkali-kali, bahkan mereka juga menggunakan senjata otomatis. Namun, tidak satu pun bisa menembus tubuh anggota tersebut.

Ini merupakan hal baru bagi seorang pasukan Australia yang hadir dalam peristiwa tersebut.

Halaman:
1 2
      
