Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemikiran DN Aidit, Gembong PKI yang Dipengaruhi Mister Gendeng

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |06:08 WIB
Pemikiran DN Aidit, Gembong PKI yang Dipengaruhi Mister Gendeng
DN Aidit (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, menjabat pemimpin utama Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi sasaran utama pengejaran setelah peristiwa G30S atau Gerakan 30 September 1965.

Bersama pimpinan PKI lainnya, Aidit dianggap bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan sejumlah Jenderal Angkatan Darat yang ditemukan tewas di sumur lubang buaya, Jakarta.

Meskipun mencoba menghindari pengejaran dengan perjalanan pelarian yang penuh tantangan, Aidit akhirnya tertangkap di Jawa Tengah dan dieksekusi oleh tentara Kostrad di dekat sebuah sumur di wilayah Boyolali. 

Nasib serupa dialami oleh Njoto dan Letkol Untung Sutopo, yang juga dieksekusi karena terlibat peristiwa berdarah itu. Dalam sejarah PKI, Aidit diakui berhasil membangkitkan kembali partai tersebut setelah mengalami keruntuhan pasca peristiwa Madiun 1948.

Sebelum memimpin PKI, Aidit, yang tidak banyak diketahui, dipengaruhi Mr Jusuf, seorang revolusioner senior asal Jawa Timur yang aktif di Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo).

Pemikiran dan langkah-langkah awal Aidit dipengaruhi Mr Jusuf, yang dikenal sebagai "Mister Gendeng" dalam kalangan pemuda aktivis pada masa penjajahan Jepang. Kepemimpinan Mr Jusuf di PKI pada awalnya, sejak didirikannya kembali pada tahun 1945, memberikan dorongan besar bagi kebangkitan partai komunis di berbagai daerah. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Komunis DN Aidit PKI G30S PKI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/337/3016153/kisah-bang-pane-stres-hingga-meninggal-dunia-usai-temukan-pahlawan-revolusi-di-lubang-buaya-LWFG6eCLWm.jpg
Kisah Bang Pane, Stres hingga Meninggal Dunia Usai Temukan Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/337/3006887/kisah-anggota-pki-kebal-saat-dihukum-mati-bikin-warga-australia-kaget-aLYBnkamNT.jpg
Kisah Anggota PKI Kebal saat Dihukum Mati Bikin Warga Australia Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/337/2996716/kisah-prajurit-kostrad-bikin-ciut-nyali-ketua-pki-dn-aidit-NxKe8RV26o.jpg
Kisah Prajurit Kostrad Bikin Ciut Nyali Ketua PKI DN Aidit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990699/kala-gatot-soebroto-perintahkan-slamet-rijadi-selamatkan-dua-kompi-gerilyawan-dari-pengaruh-pki-kvE8IDIXHy.jpg
Kala Gatot Soebroto Perintahkan Slamet Rijadi Selamatkan Dua Kompi Gerilyawan dari Pengaruh PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/337/2925453/4-tokoh-g30s-pki-yang-berujung-eksekusi-mati-salah-satunya-masih-sempat-minta-rokok-rmYAvlVa1a.jpeg
4 Tokoh G30S PKI yang Berujung Eksekusi Mati, Salah Satunya Masih Sempat Minta Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/337/2924489/gembong-pki-dn-aidit-sebelum-ditembak-mati-sempat-sempatnya-minta-waktu-untuk-pidato-RDmX80HSdU.jpg
Gembong PKI DN Aidit Sebelum Ditembak Mati, Sempat-sempatnya Minta Waktu untuk Pidato
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement