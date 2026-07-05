Rumah di Palmerah Kebakaran, 20 Unit Armada Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Sebuah rumah tinggal di Jalan Palmerah Utara III, RT 15/RW 08, Palmerah, Jakarta Barat dilanda kebakaran pada Minggu (5/7/2026). Sebanyak 20 armada kebakaran langsung dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Saeful Kahfi mengatakan petugas langsung dikerahkan saat menerima laporan kebakaran pada pukul 18.31 WIB.

"Pengerahan awal 5 unit dengan 25 personel, kemudian pengerahan tahap kedua 15 unit dengan 75 personel, objek kebakaran rumah tinggal," ujar Saeful saat dikonfirmasi, Minggu (5/7/2026).

Saeful menambahkan petugas berhasil melokalisasi api pada pukul 19.19 WIB. Saat ini proses pemadaman masuk tahap pendinginan.

"Sudah proses pendinginan," kata Saeful.

Ia juga belum merinci apa dugaan penyebab kebakaran tersebut. Adapun soal ada tidaknya korban juga belum diketahui.

"Masih belum ada datanya," lanjut dia.

(Rahman Asmardika)

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