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Presiden Belarusia Kunjungan ke Jakarta, Ini Daftar Jalan yang Ditutup Sementara

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |07:05 WIB
Presiden Belarusia Kunjungan ke Jakarta, Ini Daftar Jalan yang Ditutup Sementara
Pengalihan arus lalu lintas (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya akan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa penutupan jalan sementara, saat Presiden Republik Belarusia, H.E. Aleksandr Lukashenko, melintas di sejumlah kawasan di DKI Jakarta pada Rabu-Kamis, 1-2 Juli 2026.

Informasi tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Ditlantas Polda Metro Jaya @tmcpoldametro. Dalam unggahan itu disebutkan, rangkaian acara kenegaraan dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.

"Indonesia menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarusia, H.E. Aleksandr Lukashenko, dan akan diadakan rangkaian acara kenegaraan pada Rabu-Kamis, 1-2 Juli 2026 pukul 10.00 WIB sampai selesai," tulis akun Instagram @tmcpoldametro.

Selama rangkaian kegiatan berlangsung, petugas akan melakukan pengawalan dan pengaturan lalu lintas sementara di sejumlah ruas jalan protokol sebagai bentuk penghormatan kepada tamu negara.

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