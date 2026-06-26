Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Urai Kepadatan Lalu Lintas, Dishub Perketat Pengawasan Parkir On Street di Jaktim

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |08:30 WIB
Urai Kepadatan Lalu Lintas, Dishub Perketat Pengawasan Parkir On Street di Jaktim
Dishub Perketat Pengawasan Parkir On Street di Jaktim (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur memperketat pengawasan parkir di badan jalan (on street parking) di Jalan Mayjen Sutoyo, kawasan Cawang, Jakarta Timur. Pengawasan difokuskan pada titik dan jam tertentu sesuai ketentuan guna mengurai kepadatan lalu lintas.

Kepala Sudinhub Jakarta Timur, Harlem Simanjuntak, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait kondisi parkir di ruas jalan tersebut. Menurutnya, permasalahan yang ditemukan bukan pada keberadaan parkir on street, melainkan kendaraan yang parkir tidak sesuai aturan.

"Pada ruas Jalan Mayjen Sutoyo memang terdapat pengaturan parkir on street pada titik dan jam tertentu. Namun di lapangan masih ditemukan pelanggaran, yakni kendaraan parkir melebihi kapasitas dan tidak sesuai baris parkir yang telah ditetapkan," kata Harlem, Kamis (25/6/2026).

Harlem menjelaskan, di Jalan Mayjen Sutoyo sisi barat arah Tanjung Priok diterapkan parkir on street dengan pola parkir serong 45 derajat dalam satu baris, kecuali pada pukul 06.00–10.00 WIB. Sementara itu, di sisi timur arah Cililitan diberlakukan parkir paralel, kecuali pukul 16.00–20.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/338/3225777//dishub_dki_jakarta_menggelar_apel_bersama_pengemudi_ojol-HUkE_large.jpg
Isu Petugas Minta Uang ke Ojol yang Motornya Diangkut, Dishub DKI: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/338/3225754//dishub_dki_jakarta_menggelar_apel_bersama_pengemudi_ojol-9Xsm_large.jpg
Dishub DKI Jakarta Apel Bersama Komunitas Ojol, Bahas Parkir Liar hingga Penertiban Humanis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/337/3225526//pengemudi_ojol-sONp_large.jpg
Viral Ojol Histeris saat Motor Diangkut, Dishub DKI Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/338/3225037//dishub_dki_jakarta-IoEv_large.jpg
Dishub DKI Siapkan Rekayasa Lalin saat Haul Akbar Ulama Betawi di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/338/3223308//viral-kaiF_large.jpg
Operasi Penertiban Parkir dan Jukir Liar Sasar 15 Titik di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/338/3223287//budi_awaludin-Zi8g_large.jpg
Operasi Besar Parkir Liar di Jakarta, Jukir Pendatang Jadi Sasaran!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement