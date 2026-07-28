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Atasi Kemacetan Akibat Truk Mogok, Dishub DKI Siapkan Call Center Derek Gratis

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |19:30 WIB
Atasi Kemacetan Akibat Truk Mogok, Dishub DKI Siapkan Call Center Derek Gratis
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JAKARTA - Truk yang mogok di jalan kerap menimbulkan kemacetan lalu lintas yang panjang. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan meluncurkan layanan call center derek gratis mulai 9 Agustus 2026.

Dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kadishub DKI Jakarta, Budi Awaludin, menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar rapat bersama Kementerian Perhubungan membahas kemacetan horor di Jalan Cakung-Cilincing. Budi menyebut salah satu pemicu kemacetan horor itu karena adanya truk besar yang mogok di jalan.

"Izin Pak Ketua melaporkan juga, tadi kami baru saja juga rapat dengan Kemenhub, Pak, terkait kemacetan di jalur Cakung-Cilincing, Pak. Di mana salah satu juga yang menyebabkan kemacetan itu adalah karena adanya truk dengan tonase yang besar, Pak, yang mogok," kata Budi di ruang rapat Komisi B, Selasa (28/7/2026).

Budi lantas menyampaikan, pihaknya akan menyediakan layanan call center penderekan gratis sebagai solusi mengatasi persoalan truk mogok. Ia menyebut layanan tersebut akan diluncurkan pada 9 Agustus 2026.

"Lalu kami sampaikan juga kepada mereka bahwa kita akan ada call center terkait penderekan gratis, Pak. Namun baru di-launching pada tanggal 9 Agustus, dan mereka mencatat tuh, Pak, nomor kita, dan itu akan dilakukan secara gratis untuk penderekan," tuturnya.

Budi menyebut layanan ini akan sangat membantu proses penderekan, khususnya untuk truk dengan tonase besar. Namun yang menjadi kendala, pihaknya saat ini hanya memiliki satu armada mobil derek yang ditempatkan di Jakarta Utara.

 

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