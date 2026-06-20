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Viral Ojol Histeris saat Motor Diangkut, Dishub DKI Buka Suara!

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |10:37 WIB
Viral Ojol Histeris saat Motor Diangkut, Dishub DKI Buka Suara!
Pengemudi Ojol histeris motornya diangkut Dishub DKI (foto: dok medsos)
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JAKARTA – Video seorang pengemudi ojek online (ojol) yang histeris saat sepeda motornya ditertibkan petugas viral di media sosial. Menanggapi kejadian tersebut, Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur memberikan penjelasan terkait kronologi penertiban yang dilakukan.

Dalam video yang beredar, pengemudi ojol tersebut terlihat memohon kepada petugas sambil membawa pesanan makanan yang hendak diantarkan. Ia berteriak meminta bantuan setelah kendaraan yang digunakannya untuk bekerja diangkut petugas.

"Saya butuh uang, saya butuh makan pak. Rumah saya di Bekasi," teriak pengemudi tersebut dalam video yang viral di media sosial.

Peristiwa itu terjadi saat kegiatan penertiban parkir liar di Jalan Jatinegara Timur, tepatnya di depan J-Town, Jakarta Timur. Penertiban dilakukan oleh tim gabungan Sudinhub Jakarta Timur, Satpol PP, Sudin Sosial, dan Kepolisian pada Rabu (17/6/2026).

Kepala Sudinhub Jakarta Timur, Harlem Simanjuntak mengatakan, penertiban dilakukan sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Dalam operasi tersebut, petugas melakukan penderekan kendaraan roda empat, penindakan angkut jaring terhadap kendaraan roda dua, serta Operasi Cabut Pentil (OCP) bagi kendaraan yang terbukti melanggar aturan parkir.

Harlem menjelaskan, petugas menindak lima sepeda motor yang parkir di atas trotoar dengan metode angkut jaring. Salah satu kendaraan yang ditertibkan merupakan milik pengemudi ojol yang datang setelah motornya berada di atas truk pengangkut.

 

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