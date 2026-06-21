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Viral Ojol Histeris Motornya Diangkut Dishub, Pramono: Driver Sudah Akui Kesalahan!

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |11:09 WIB
Viral Ojol Histeris Motornya Diangkut Dishub, Pramono: Driver Sudah Akui Kesalahan!
Viral Ojol Histeris Motornya Diangkut Dishub
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menanggapi kasus motor milik pengemudi ojek online (Ojol) yang motornya diangkut petugas Dinas Perhubungan (Dishub) saat mengambil pesanan makanan. Kasus ini belakangan viral di media sosial.

Pramono menjelaskan, bahwa pada saat penertiban di kawasan Jakarta Timur itu, sebenarnya sang pengemudi ikut bersama-sama dengan tim penertiban.

"Dan driver ojol-nya sudah melakukan penandatanganan untuk apa mengakui bahwa ada kesalahan," kata Pramono di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (21/6/2026).

Akan tetapi, karena sudah viral video tersebut, Pramono menyampaikan bahwa Dishub DKI melalui Sudin Perhubungan Jakarta Timur akhirnya bertemu secara langsung pengemudi ojol tersebut di kediamannya.

"Di situ disampaikan oleh termasuk oleh driver ojol bahwa tidak ada pungutan sama sekali untuk penyelesaian kasus ini," ujarnya.

Namun di sisi lain, ia juga meminta kepada Dishub persoalan seperti ini lebih baik langsung direspons dibandingkan dengan sudah viral baru merespons.

"Tetapi memang ya eranya juga era sosial media, begitu cepatnya kecepatan sosial media dibandingkan dengan kecepatan untuk menjelaskan menerangkan persoalan apa adanya," tuturnya.

 

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