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Polisi Akan Panggil YouTuber Bigmo Buntut Ajak Bocah Promosi Vape saat Live Streaming

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |12:17 WIB
Polisi Akan Panggil YouTuber Bigmo Buntut Ajak Bocah Promosi Vape saat Live Streaming
Polisi Akan Panggil YouTuber Bigmo Buntut Ajak Bocah Promosi Vape/ist
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JAKARTA - Polisi mendalami aduan masyarakat (dumas) terhadap YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo karena diduga mengajak anak di bawah umur mempromosikan liquid vape melalui tayangan live streaming. Polisi akan meminta klarifikasi terhadap Bigmo.

“Melakukan klarifikasi terhadap pihak yang dilaporkan, serta berkoordinasi dengan ahli guna melengkapi proses penyelidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).

Namun Budi belum memerinci lebih jauh kapan Bigmo akan dimintai keterangan. Dia mengatakan penyelidik telah melakukan langkah awal untuk mendalami peristiwa yang dilaporkan.

“Penyelidik telah meminta keterangan dari pihak yang menyampaikan pengaduan serta mendalami bahan dan dokumen digital yang telah diperoleh,” pungkasnya.

Adapun kasus ini bermula ketika Bigmo melangsungkan live di YouTube miliknya. Dalam potongan live yang beredar viral, tampak Bigmo mendatangi penjual liquid rokok elektrik.

Bigmo juga terlihat mengajak berkomunikasi beberapa anak kecil yang berada di lokasi. Ia kemudian mengajak anak-anak tersebut masuk ke dalam bingkai kamera (in-frame) untuk mempromosikan salah satu merek liquid vape.

Bigmo akhirnya meminta maaf setelah aksinya mengajak sejumlah remaja mempromosikan vape saat siaran langsung berujung pemutusan kontrak kerjasama dan dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

 

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