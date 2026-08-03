Menkomdigi Panggil Youtube Terkait Konten Vape Bigmo Libatkan Anak

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memanggil manajemen Youtube terkait dugaan pembiaran penyebaran konten promosi cairan rokok elektrik. Langkah tersebut diambil setelah ditemukan tayangan yang dibuat kreator konten Muhammad Jannah alias Bigmo yang mempromosikan penggunaan liquid vape dengan melibatkan anak di bawah umur.

"Tentang kasus vape yang ada di Youtube, kemarin kita sudah melayangkan surat peringatan kepada platform YouTube yang telah dengan nyata dan jelas tidak hanya melanggar aturan negara di Indonesia, tetapi juga melanggar community guidelines mereka sendiri," ujar Meutya saat ditemui di Kantor Komdigi, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Meutya menekankan pemanggilan tersebut menjadi peringatan keras bagi raksasa teknologi atau Big Tech yang dinilai tidak konsisten dalam melakukan penyaringan terhadap konten negatif di platform digital mereka.

"Kita sudah keluarkan surat pemanggilan untuk mendengar jawaban dari platform Youtube. Ini menjadi satu contoh para Big Tech tidak konsisten dan tidak tertib melakukan penyisiran konten negatif, yang membahayakan anak-anak serta merugikan masyarakat," ujar Meutya.

Meutya menegaskan kementeriannya berfokus pada penegakan aturan dan pemberian sanksi terhadap keandalan sistem platform penyedia konten. Sementara itu, proses hukum pidana terhadap individu atau pemilik akun kreator sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.