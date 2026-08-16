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Abrasi Gerus Pesisir Inhil, 1.000 Hektare Mangrove Disiapkan untuk Pemulihan

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |09:24 WIB
Abrasi Gerus Pesisir Inhil, 1.000 Hektare Mangrove Disiapkan untuk Pemulihan
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan (foto: dok ist)
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INDRAGIRI HILIR - Upaya memulihkan kawasan pesisir yang terdampak abrasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, mulai diarahkan dalam skala besar. Pemerintah menargetkan penanaman mangrove hingga 1.000 hektare di wilayah Kuala Selat, Kecamatan Kateman.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat saat mengikuti Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau di Desa Kuala Selat, Sabtu 15 Agustus 2026.

Jumhur mengatakan, tahap awal rehabilitasi akan mencakup sekitar 500 hektare kawasan yang mengalami abrasi. Luasan tersebut diharapkan dapat berkembang hingga mencapai 1.000 hektare.

“Saya berkomitmen untuk ikut memastikan penanaman mangrove 500 hektare di tempat yang terabrasi. Mudah-mudahan bisa terpenuhi 1.000 hektare untuk ditanam di wilayah ini sebagai bagian dari pemulihan lingkungan sekaligus pemulihan sosial ekonomi,” kata Jumhur.

Kuala Selat bukan wilayah yang asing dengan persoalan abrasi. Sekitar 1.700 hektare kebun masyarakat di kawasan tersebut tercatat terdampak abrasi pada 2021. Kondisi itu tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga ruang hidup dan sumber penghasilan warga.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan, persoalan abrasi harus dilihat sebagai masalah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat pesisir.

“Ketika pesisir tergerus, yang kita pertaruhkan bukan hanya tanah. Ada kebun masyarakat, sumber penghidupan dan masa depan generasi berikutnya,” ujar Herry.

 

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Topik Artikel :
Polda Riau abrasi mangrove
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