Ratusan Pelajar Antusias Tanam Mangrove, Syafril Nasution: Belajar Jaga Kelestarian Alam

JAKARTA - Kegiatan penanaman mangrove dan bersih pantai di kawasan pesisir Marunda, Jakarta Utara, memberikan dampak positif bagi para siswa. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi bagi pelajar untuk memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Kegiatan yang digelar pada Minggu (2/8/2026) bersama MNC Peduli tersebut diikuti ratusan pelajar yang menunjukkan antusiasme tinggi sepanjang kegiatan.

Peserta tidak hanya terlibat dalam penanaman 300 bibit mangrove, tetapi juga mengikuti edukasi lingkungan, mulai dari teknik penanaman hingga pentingnya menjaga kebersihan kawasan pesisir.

"Ini juga suatu hal yang positif ya bagi para siswa khususnya di Jabodetabek ini. Mereka bisa belajar bagaimana menjaga kelestarian alam," kata Wakil Ketua Umum MNC Peduli Syafril Nasution, Jumat (14/8/2026).

Selain itu, penanaman mangrove juga diharapkan dapat mendorong lebih banyak pihak untuk terlibat dalam upaya serupa mengingat masih luasnya area yang berpotensi ditanami mangrove.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga dapat menjadi contoh bagi pihak lain untuk turut melakukan penanaman mangrove.

"Hal ini cukup baik ya untuk mengajak pihak-pihak lain untuk melakukan hal yang sama, karena kan cukup luas wilayah yang bisa dilakukan untuk penanaman mangrove ini," ujarnya.

Salah satu peserta, Gabriel Adiatma, mengaku kegiatan ini memberikan pengalaman berharga sekaligus mendorong semangat untuk terus aktif dalam aksi lingkungan.

“Kami akan terus bergerak dalam kegiatan bersih-bersih dan aksi lingkungan lainnya, khususnya di wilayah mangrove, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.