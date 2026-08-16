Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bareskrim Gagalkan Penyelundupan 28 Ton Timah ke Malaysia, 2 Orang Jadi Tersangka

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |14:35 WIB
Bareskrim Gagalkan Penyelundupan 28 Ton Timah ke Malaysia, 2 Orang Jadi Tersangka
Penangkapan penyelundup timah (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipiter) Bareskrim Polri menggerebek gudang penyimpanan timah ilegal di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita 28 ton pasir timah yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan ilegal dan akan diselundupkan ke Malaysia.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan, operasi penegakan hukum tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 13 Agustus 2026.

"Tim melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas penyimpanan pasir timah ilegal yang diduga akan diselundupkan ke Malaysia," kata Irhamni, Minggu (16/8/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236535//penyelundupan_emas-7Erw_large.jpg
Penyelundup Emas Ilegal Jaringan Internasional Beroperasi 2 Bulan, Raup Untung Hampir Rp3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236463//bareskrim_tangkap_2_wn_india_terkait_penyelundupan_emas_ke_dubai-HnQU_large.jpg
Polri Tangkap 2 WN India di Jakut, Diduga Terlibat Penyelundupan Emas ke Dubai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/320/3236455//timah-nv1j_large.jpg
Prabowo Tutup 1.000 Tambang Ilegal, Pendapatan PT Timah Tembus Rp10 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236269//bareskrim_polri-zV6J_large.jpg
Bareskrim Tangkap 14 Orang Jaringan Judi Online Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236260//bareskrim_polri-Wq9I_large.jpg
Terbongkar, Ini Peran 9 Tersangka Jaringan Judi Online Kamboja Modus Deposit Pulsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236245//bareskrim_polri_membongkar_jaringan_judi_online_internasional_bermodus_pulsa_ponsel-ZSHy_large.jpg
Bareskrim Bongkar Judi Online Internasional Modus Pulsa, Nilai Transaksi Capai Rp890 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement