Kisah Jenderal Kopassus Lakukan Tirakat Khusus Tumpas Pemberontak yang Paling Ditakuti

JAKARTA - Letjen TNI (Purn) Yogie S Memet merupakan mantan Jenderal Kopassus yang cukup disegani selama berkarier menjadi prajurit TNI. Dia banyak menduduki posisi penting dan mentereng selama menjadi prajurit.

Pria kelahiran Cirebon pada 16 Mei 1929 itu tercatat pernah naik pangkat secara singkat hingga menjabat bintang tiga.

Namun ada kisah unik di era kepimpinan Yogie S Memet saat menjadi Danyon 330/Kujang Kodam Siliwangi pernah menumpas gerombolan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan.



Pada 17 Agustus 1964, Presiden Soekarno memberikan ultimatum kepada Kodam Hasanuddin untuk segera menangkap Kahar Muzakkar hidup atau mati.

Waktu itu, Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) juga mendapat penugasan di bawah Yonif 330/Para Kujang pimpinan Yogie S Memet untuk membantu Kodam Hasanuddin. Setelah mendengar perintah, Yogie bertekad segera menangkap Kahar.

Yogie S Memet memiliki tirakat khusus saat hendak menangkap Kahar Muzakkar, demikian dituliskan dalam buku Jenderal M Jusuf: Panglima Para Prajurit karya Atmadji Sumarkidjo.