Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa Atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

JAKARTA – Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Kedutaan Besarnya di Jakarta menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya seorang tentara penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon. Praka Rico Pramudia meninggal dunia setelah menderita luka berat dalam serangan tank Israel di dekat kota Adchit Al Qusayr pada Maret lalu.

“Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga almarhum serta pemerintah dan rakyat Indonesia atas meninggalnya seorang tentara Indonesia saat menjalankan tugasnya bersama Pasukan Perdamaian PBB (UNIFIL) akibat serangan pasukan pendudukan Israel. Kerajaan Arab Saudi menyatakan solidaritasnya kepada pemerintah dan rakyat Indonesia,” demikian pernyataan yang diunggah Kedutaan Besar Arab Saudi melalui akun resmi media sosialnya, Sabtu (25/4/2026).

Praka Rico Pramudia merupakan prajurit TNI keempat yang gugur akibat serangan Israel di Lebanon selatan pada Maret 2026. Tiga prajurit TNI lainnya yang telah gugur sebelumnya adalah Mayor Inf Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) telah berkoordinasi dengan pihak UNIFIL untuk memastikan pemulangan jenazah Praka Rico dari Lebanon dilakukan dengan segera dan penuh penghormatan. Kemlu RI juga menyatakan kecaman keras terhadap Israel serta mendesak penyelidikan menyeluruh dan transparan dari PBB terkait serangan tersebut.

(Rahman Asmardika)

