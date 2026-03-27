Lepas Jabatan Kabais TNI Buntut Kasus Air Keras, Letjen Yudi Dinilai Tanggung Jawab Terhadap Institusi

JAKARTA — Nama Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo, menjadi sorotan setelah menyerahkan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang sebelumnya ia pimpin. Langkah ini dilakukan di tengah kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

“Ini bukan sekadar mundur. Ini adalah sikap ksatria. Sikap seperti ini adalah bentuk kepemimpinan sejati yang mulai tergerus oleh praktik politik pragmatis,” ujar Ketua Umum Pasbata Prabowo David Febrian, Jumat (27/3/2026).

David menilai, Letjen Yudi menunjukkan standar kepemimpinan yang berbeda, bahwa tanggung jawab kepada rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun jabatan, bahkan sebelum proses hukum selesai.

“Ini tipe pemimpin yang semakin jarang kita temui. Berani bertanggung jawab tanpa harus dipaksa. Ini bukan soal tekanan, ini soal integritas,”ucapnya.

Namun dia mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam narasi yang justru mengaburkan substansi kasus. Ia menegaskan, pengunduran diri bukan akhir, melainkan awal dari proses hukum yang harus dikawal secara serius.

“Jangan dibelokkan. Jangan dipelintir seolah ini drama atau manuver. Ini bentuk tanggung jawab. Tapi proses hukum tetap harus berjalan dan kita kawal bersama,” tegasnya.