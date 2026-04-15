Faizal Assegaf Laporkan Jubir KPK ke Dewas

JAKARTA - Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri yang juga aktivis 1998, Faizal Assegaf kembali melaporkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Setelah ke Polda, kali ini laporan dibuat ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Rabu (15/4/2026).

"Setelah melakukan pengaduan resmi ke kepolisian kepada pribadi Budi Prasetyo yang berstatus sebagai Juru Bicara KPK dalam aduan kami tentang pencemaran nama baik, fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan, maka kami datang ke Dewan Pengawas KPK untuk menyampaikan surat pengaduan resmi," kata Faizal di Gedung ACLC KPK.

Faizal menegaskan, laporannya hanya ditujukan terhadap Budi. Ia pun berharap Dewas KPK segera menindaklanjuti laporannya ini.

"Laporan kami hanya spesifik kepada pribadi Budi Prasetyo karena kami menduga yang bersangkutan menggunakan fasilitas KPK untuk membentuk opini yang tidak sesuai dengan fakta yang kami hadapi dalam proses pemeriksaan di KPK," ujarnya.

Faizal turut merespons pernyataan Budi terkait penyitaan barang darinya. Ia menuding Budi melakukan fitnah lantaran barang yang dimaksud diserahkan secara sukarela, bukan disita.