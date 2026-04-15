Polisi Tangkap Lima Pelaku Begal Damkar saat Pesta Sabu di Hotel

JAKARTA - Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat menangkap lima pelaku begal yang menyerang petugas pemadam kebakaran (damkar) di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Mereka ditangkap di sebuah hotel di kawasan Pluit, Jakarta Utara, pada Senin 13 April 2026 malam.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Saputra, mengatakan kelima pelaku diamankan saat sedang berpesta bersama sejumlah perempuan.

“Mereka ditangkap saat kumpul-kumpul, party di situ,” ujar Roby, Rabu (15/4/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelima pelaku yang ditangkap dinyatakan positif narkoba.

“Iya (positif), amfetamin,” katanya.

Dia mengatakan, dari total sembilan orang dalam komplotan tersebut, baru lima pelaku yang berhasil diamankan. Sementara empat lainnya masih dalam pengejaran dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Lima yang sudah ditangkap. Masih empat yang diburu,” ujarnya.